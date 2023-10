Kthjellime dhe vranësira të pakta, ja sa do të shkojnë temperaturat sot

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bëri të ditur se për ditën e premte vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.

Moti parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit me vranësira te pakta dhe mesatare,me e theksuar ne pjesen veriore. Mjegullinë në orët e mëngjesit në zonat luginore.

Temperaturat e ajrit do të rriten si vlerat e mëngjesit edhe në të mesditës duke luhatur vlerat ditore nga 8°C deri në 30°C.

Era do të fryjë intensive me drejtim juglindje – jug me shpejtësi mesatare 3-12 m/s ndërsa në bregdet dhe lugina era bëhet intensive me shpejtësi 15-20m/s duke bërë që valëzimi në dete të jetë i forcës 4-6 ballë.