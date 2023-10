Parashikimi, java nis me mot të paqëndrueshëm, kthjellime dhe vranësira

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bëri të ditur se për ditën e hënë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme si pasojë e masave ajrore të lagështa dhe origjinë jugperëndimore.

Moti parashikohet me kthjellime dhe vranësira hera-herës të dendura dhe me reshje shiu me intensitet të ulët përgjatë ultësirës jugore dhe pjesërisht në pjesën qendrore.

Era do të fryjë intensive me drejtim juglindje – veriperëndim me shpejtësi mesatare 1-7m/s,duke bërë që valëzimi në dete të jetë i forcës 1ballë.