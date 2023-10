Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se për ditën e hënë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.

Moti parashikohet i kthjellet me vranësira te pakta kalimtare në orë e para të diës në jug te vendit në relievet malore.

Era do të fryjë me drejtim juglindje – jugperëndim me shpejtësi mesatare 1-6 m/s përgjatë vijës bregdetare era në orët e mbrëmjes vonë fiton shpejtësi 8-10 m/sek, valëzimi në dete të jetë i forcës 1-2 ballë.