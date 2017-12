Romane te perkthyera ne gjuhen shqipe

Suzana Fortes vjen me librin e saj me te fundit me titull “Katerqinda”. Gjithcka fillon ne Firence, me 26 prill 1478, por ende nuk ka perfunduar. Ata qe e njohin piktorin e rilindjes, Pierpaolo Masonin, e dine shpirtin e tij rebel dhe trondites. Ana Sotomajor reshte njera prej tyre. Ajo ka ardhur ne France per te rremuar arkivat, dhe per ter gjetur dicka me shume per piktorin e saj te preferuar, ketu nis gjithcka,..

Autori i best sellere ne Amerike e New work time Roxane Gay vjen me romanin “Gra te veshtira”. Romani i cili ka njohur shitje te pa imagjinueshme, jo vetem ne Amerike, por edhe ne vendin tone. Romani sjell hisotrine e disa prej grave me te rrezikshme, jo vetem ne karriere por edhe ne jete.

“Etika republike” eshte nje liber i redaktuar nga Ali Pajaziti. Etika publike apo etika ne administrate eshte nje permbledhje e administrates se asaj kohe, edhe etikes qe ekzistonte. Nje nder objektivat me themelore te ketij libri eshte ndryshimi i kultures kryesisht ne rradhet e administrates. Liber i cili shberben per te mesuar me shume mbi rregullat dhe sjelljen e punonjesve.

“Xhejni” eshte romani qe pershkuan jeten e nje vajze me po kete emer.Xhejni besonte se i ati kishte vdekur, deri ne momentin qe ajo mori vesh nje tjeter te vertete. Babai i saj jetonte ne ishullin Princ Eduart. Ketu nis edhe historia e romanit, e cila tashme vjen edhe ne versionin shqip.