Te gjithe qytetaret kane afat deri ne muajin shkurt per te deklruar linjat e dyta, apo per te lidhur kontrata te reja me ndermarrjen e ujesjelles-kanalizime. Ne te kundërt duke nisur nga fillimi i shkurtit do te kete penalizime per te gjithe konsumatoret familjar apo bizneset.

Ndonese terreni eshte i veshtire, burimet njerëzore thote Mollaj, jane te mjaftueshme per aksione te tilla. Kjo edhe fale mbështetjes se bashkise shkoder dhe këshillit bashkiak.

Aksionet e ujesjelles-kanalizimeve kane nisur qe nga muaj gusht, ndersa ne shkurt do te perforcohen se bashku me policine e shtetit.