Panuçi i fiksuar pas talentit 19-vjeçar, pritet ta grumbullojë në miqësoren me Norvegjinë

Ka qenë vetë institucioni i futbollit që e ka bërë me dije axhendën e këtij takimi me anë të një postimi në faqen zyrtare në “Facebook”. “Federata Shqiptare e Futbollit dhe homologia e saj norvegjeze kanë arritur akordin mes tyre për të luajtur në fund të muajit mars një ndeshje miqësore, në vendin tonë. Pikërisht në datën 26 mars (ora mbetet për t’u konfirmuar në ditët në vijim) do të zhvillohet në ‘Elbasan Arena’ takimi miqësor mes përfaqësueses sonë dhe asaj të Norvegjisë.

Në një bilanc të përgjithshëm, me kombëtaren e Norvegjisë, Shqipëria është ndeshur 4 herë, ku ka fituar një herë (me gol të Salihit në Norvegji), ka barazuar 2 herë dhe është mundur një herë. Tashmë pritet një tjetër përballje, por këtë radhë miqësore, e cila do të jetë në funksion të trajnerit për kolaudimin e mëtejshëm të skuadrës”, shkruhej ndër të tjera në njoftimin e FSHF-së në lidhje me këtë takim miqësor.

TALENTI

Trajneri Kristian Panuçi është në kërkim të elementeve të rinj për të përforcuar Kombëtaren. Nnjë prej emrave mbi të cilët po punon trajneri italian është Mërgim Berisha. Sulmuesi 19-vjeçar i skuadrës së Laks Linz shihet me prioritet nga tekniku italian. Ai është kontaktuar nga përfaqësues të Kombëtares, ndërkohë që pritet një përgjigje përfundimtare, në rast se talenti do të pranojë që të testohet që në mars kundër Norvegjisë apo jo. Deri më tani, ai numëron 17 ndeshje të zhvilluara dhe 14 gola. Sulmuesi shtatlartë nuk ka luajtur me asnjë skuadër përfaqësuese, ndërkohë që është ende shumë i ri në moshë.