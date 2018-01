Edhe dita Enjte 25 Janar 2018 do të dominojë mot i ftohtë në mëngjes me ngrica në zonat lindore ndërsa në mesdite gradualisht do të ketë rritje të lehtë të temperaturave. Era do të jetë me drejtim Jugperëndim (SË) me shpejtësi deri në 7 m/sek ne bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 2 me lartësi valë 0,1 deri ne 0,5 metër në det të hapur.

Ja parashikimi i Motit:

Temperaturat minimale dhe maksimale.

Zonat malore -8/7 °C

Zonat e uleta -3/13 °C

Zonat bregdetare 2/14 °C