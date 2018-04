Partia Demokratike ka mbledhur kete te shtune Kryesinë e kësaj partie pasi grupi i punës ka mbledhur propozimet për ndryshimet në statutin e Partisë Demokratike

Mbledhja e Kryesisë së PD-së i paraprin mbledhjes së Këshillit Kombëtar.

Dy forumet do të miratojnë statutin e ri të PD që do i paraqitet për votim Kuvendit Kombëtar që pritet të mblidhet në fund të muajit nga ku do të nisë faza për riorganizimin e partisë.

Kjo pas analizës për humbjen e zgjedhjeve të vitit 2017.