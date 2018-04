Të kesh financa të mira, për gratë zakonisht nuk është një nga gjërat që synojnë më së shumti dhe nuk e kanë prioritet në jetë. Megjithatë, ka gra që pavarësisht kursimeve dhe mënyrave të tjera për të ruajtur para, prapë nuk kanë rritje financiare.

Për të gjithë që duan të kenë më shumë para, dritare.net sjell disa strategji që ju ndihmojnë në arritjen e potencialit tuaj të fitimit.

1. Trego të vërtetën

Jini të ndershëm në lidhje me atë që nuk shkon mirë në jetën tuaj, pa turp, faj apo gjykim. Ju nuk keni për të gjetur një zgjidhje, vetëm shikoni se me çfarë lidhet sfida, nëse ka të bëjë me borxhin, punën, paratë etj. Çdo problem që shfaqet, shfaqet me një qëllim dhe merr vëmendjen tuaj. Në vend se ta fshihni problemin dritare.net ju sugjeron të përballeni me atë. Duke i bërë ballë do vijnë dhe mundësi zgjidhjeje. Vetëm kështu mund të kaloni në nivelin tjetër për përmirësim.

2. Merrni një vendim

Çdo grua duhet të thotë: “Është koha për të fituar para. Ky nuk është një qëllim, por një vendim”. Kur ju vendosni dy gjëra ndodhin: E para, ju do të filloni të vini re rastësi që ju sjellin sukses dhe e dyta, ju do të dëshironi të rezistoni dhe të arrini qëllimin. Zgjerohuni nga zona juaj e rehatisë, rezistenca është një shenjë se ju jeni në rrugën e duhur. Përdoreni atë për të ecur përpara.

3. Rrethoje veten me mbështetje

Për shkak se gratë janë qenie të orientuara kah marrëdhënieve, është e rëndësishme që të rrethoheni me njerëzit që do t’ju mbushin me gëzim dhe që besojnë në atë që dëshironi të arrini. Ti bëhesh ajo që dëshiron duke pasur mbështetje.

4. Respekto dhe vlerëso paratë.

Trajtojini paratë ashtu siç trajtoni gjërat që ju i doni. Ju mund të kujdeseni për ta në mënyrën si shpenzoni, kurseni apo investoni. Sa më shumë të kujdeseni për paratë tuaja aq më shumë mund të jepni, këtu qëndron fuqia.