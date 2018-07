Në një shënim në faqen e tij në facebook ish Kryeministri Sali Berisha ka denoncuar vendosjen e një takse të re në portin e jahteve çka ka sjellë, sipas tij, anullimin e vizitës në Sarandë të mbi 50 mjeteve lundruese turistike

Ja shenimi i plotë i ish kryeminstrit Berisha në facebook:

Anullojne viziten ne Sarande mbi 50 jahte!

Ne port per naften vendosen tarifa shtese!

Lexoni mesazhin e dokerit dixhital. sb

“Pershendetje Dr po ju shkruaj per gjendjen kaotike ne portin e Sarandes

Ne port eshte vendosur nje tarife prej 6 cent per liter nafte qe do te kaloje nga porta, ku kete tarife detyrohen me dhune ta paguajne agjensite detare!

Deri tani jane njoftuar te pakten 50 anullime te jahteve qe do te vizitonin vendin tone!

Ne port truproja alabak te ardhur nga tirana kercenuan agjentin qe kishte jahtin per furnizim dje dhe bllokuan punen per 45 minuta dhe ku klientet qe ndodheshin ne jaht mbeten te shokuar nga brutaliteti qe treguan.”