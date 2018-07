Mesi në SHBA, prezanton Raportin Vullnetar për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

ZëvendësKryeministrja Senida Mesi këtë javë do të jetë e pranishme në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ku do të marrë pjesë në Forumin e Lartë Politik të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në prezantimin e Raportit Vullnetar Kombëtar për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm, si dhe do të zhvillojë takime zyrtare me përfaqësues të lartë të OKB dhe aktivitete të tjera.

Zyra e shtypit të zv/kryeministres thotë se Shqipëria për herë të parë prezanton Raportin e saj Vullnetar Kombëtar për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDGs), raport i cili konsiston në rrugëtimin e vendit tonë në drejtim të arritjes së këtyre objektivave universale të OKB, e njohur ndryshe si “Axhenda 2030” ose “Objektivat Globale”, një thirrje universale e përqafuar nga Shqipëria para 3 vitesh, e cila ka për qëllim kryesor ndërmarrjen e veprimeve konkrete nga çdo shtet në çrrënjosjen e varfërisë, mbrojtjen e planetit dhe garantimin që çdo popull të gëzojë paqe dhe prosperitet.

Mesi në New York do të takohet me zyrtare dhe përfaqësues të lartë të OKB-së si: Zëvendës Sekretarja e Përgjithshme e OKB Amina Mohammed; Nën-Sekretarja e Përgjithshme për Çështjet Politike në OKB Rosemary Di Carlo; Administratori i UNDP Achim Steiner etj.

Gjatë qëndrimit në SHBA, Mesi do të zhvillojë gjithashtu takim dhe aktivitet me përfaqësues të Diasporës Shqiptare.