Vasili: BE në Tiranë, heshtni se boll dëmtuat!!! Sistemit të drejtësisë në Shqipëri i kanë prerë kokën

Pas deklaratave të ambasadores së BE në vendin tonë, Romana Vlahutin, ka ardhur edhe reagimi i kreut të grupit parlamentar të LSI, Petrit Vasili. Në një intervistë për “Deutsche Welle”, ambasadorja Vlahutin tha se sistemi i ri i gjyqësorit në Shqipëri është një realitet kushtetues.

Por deputeti i LSI përmes një postimi në rrjetin social “Facdebook” thotë se “BE në Tiranë duhet të heshtë, sepse po e dëmton vendin tonë”.

POSTIMI I PLOTE

BE ne Tirane heshtni se boll demtuat!!!

Per Reformen e shkaterruar ne drejtesi ne i themi ja ujku, ndersa BE ne Tirane na tregon gjurmet.

Sistemit te drejtesise ne Shqiperi i kane prere koken, ndersa BE ne Tirane na tregon thonjte e kembes.

Shqiperia s’ka Gjykate Kushtetuese dhe te Larte dhe sistemi drejtesise eshte kapur nga rilindja, ndersa keta te BE ne Tirane na flasin per manikyrin e thonjve.

Shqiperine e mbyten parate e pista, krimi i organizuar dhe trafiku i droges keta e kane mendjen te vila “interesante” ne Rolling Hills.

BE ne Tirane pushoni, jeni shnderruar thjesht ne Fake Europa, Europa e vertete nuk eshte si ju.