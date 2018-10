Drejtori i Policisë së Shtetit, Ardi Veliu do të merret në pyetje sot në orën 13:00 për cështjen e Babales.

Ai do të paraqitet tek Krimet e Rënda ku do të japë sqarime për këtë cështje pasi Fredi Alizoti dëshmoi se ishte cuar në Prokurori me makinë nga vetë Ardi.