Coca cola krijon gjëndrrat e kënaqësisë në tru, njejtë sikurse vepron heroina.Përbërja e sheqerit në coca cola shkakton probleme për organizmin e njeriut.

Pasojat që shfaqen tek njeriu pas konsumit të kësaj pije, janë të mëdha. Kjo për shkak të sasisë së sheqerit prej së cilës përbëhet.

Pas 10 min, sasia e sheqerit në trupin tuaj është e barabartë me 10 lugë çaji. Trupi juaj do të mundohet të luftojë më shumë me këtë që sjell coca cola.