Arrestimi i Çukos, Rama: Keqardhje, por ne jemi vetëm në krah të drejtësisë

Kryeministri, Edi Rama, shpreh keqardhje për arrestimin e ish-deputetit socialist Arben Çuko por shton se për mazhorancën nuk ka dy qëndrimë në raport me ligjin.

Në një postim në twitter, ai shkruan: “Keqardhje për A.Çukon po për ne s’ka dy qëndrime në raport me ligjin, ka vetëm një; s’ka dy qasje në raport me drejtësinë, ka vetëm një; s’ka dy fytyra në raport me qytetarët, ka vetëm një! Ne s’jemi e kurrë s’do jemi njësoj si të tjerët. Ne gjithnjë kemi vetëm një krah: Drejtësinë!”

Ish- drejtori i Pergjithshem i Burgjeve, Arben Çuka, u arrestua pasditen e sotme nga policia me urdhër të Prokurorisë për Krime të Rënda dhe aktualisht është i ndaluar në ambientet e Drejtorisë së Policisë së Tiranës.

Arben Çuko dyshohet se është i përfshirë në korrupsion pasiv, gjatë kohës që ushtronte detyrën e Drejtorit të Burgjeve Urdhër.