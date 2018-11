Gjykata e Shkodres jep vendimin per 5 te arrestuarit e operacionit Gre – Hot. 3 prej tyre arrest me burg me afat 30 dite, ndersa dy te tjere u liruan me garanci pasurore.

Te arrestuarit jane: Ndue Ulaj, 33 vjeç, banues në fshatin Vrakë, Malësi e Madhe u la ne burg me afat 30 dite

Sajmir Karaj, 34 vjeç, banues në Tiranë u lirua me garaci pasurore

Florind Tole, 26 vjeç, banues në Tiranë u lirua me garanci pasurore

Griseld Dekovi, 24 vjeç, banues në lagjen Dobraç, Shkodër arrest me burg afat 30 dite

Gjokë Murçaj, 33 vjeç, banues në lagjen Partizani, Shkodër burg me afat 30’ditw

Megjithese avokatet mbrojtes kerkuan per te giithe mase me te lehte, ajo nuk u pranua nga gjykata.

Ata akuzohen per dhenie ndihme ndaj 11 sirianeve qe te kalonin nga Greqia ne Shqiperi dhr me pas ne Mal te Zi.

Sirianet u kapen 6 ndersa po transportoheshin dhe 5 te tjere ne nje hotel ne Tirane