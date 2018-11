Postimi i plotë i ish-kryeministrit Sali Berisha në Facebook:

Ekzekutim mafioz i Edison Harizit, bosit te droges, mikut te Olsi Rames dhe Geron Xhafes!

Te dashur miq, dje ne darke u ekzekutua ne Durres, ne nje atentat mafioz, Edison Harizi bosi i droges dhe kapo banda e Vlores, miku i ngushte i Olsi Rames dhe qeveritareve te tjere socialiste dhe Geron Xhafes e Milit te Partise, qe i garantonin atij imunitet te plote ne veprimtarite e perbashketa kriminale.

Ai ka patur lidhje direkt me Edi Ramen dhe Fatzi Xhafen. Ne kete atentat u plagos rende dhe nje bashkepuntor i tij.

Ketu me poshte keni denoncime te lidhjeve me pushtetaret dhe te veprimtarise kriminale sipas denoncimeve te qytetareve dixhital. sb

‘Pershendetje i nderuar Doktor Berisha jam nga qyteti i Vlores.

I nderuar Doktor Berisha une nepermjet jush dua te denoncoj publikisht ate qe kam pare me syte e mi dhe ate qe kam dgj nga te tjere punonjes te komleksit Oslo ne qytetin e Vlores.

Jam i detyruar tiu kerkoj te mbetem anonim sepse personat e poshte permendur nga une ne kte sms jane shume te rezikshem per mua dhe familjen time, kta persona te lidhur shume ngushte me zyrtar te larte ne qeverin e sotme e kan informacionin te pa diskutuar edhe nga pergjimet telefonike qe ben ky shtet i degjeneruar qe ka ndertuar ose me sakt shkaterruar ky i menderosuri dhe i mjellosuri Edi Rama.

Une punoj ne nje bisnes shume afer kompleksit Oslo ne qytetin e Vlores dhe me eshte krijuar mundesia nga vendi i cili ku une punoj te shoh dhe te njoh persona te perfolur shume publikisht si nga politika dhe nga bota e krimit.

Ne kete kompleks ka bazen nje prej bandave kriminale me te egrra ne Shqiperi e cila ne krye te saj mban si kapo Edison Harrizajn ose si njihet ndyshe Edison FaqeDjeguri krahu i djathte i Emiliano Shullazit dhe dege e trungut te bandes se tij ne qytetin e Vlores qe njihet dhe dihet boterisht qe ka lidhje shume te forrta me qeveritaret e rangut te larte sot ne pushtet dhe askush nuk guxon ti afrohet apo edhe ti permende emrin.

Olsi Rama, Goni Xhafa, Artan Habilaj dhe drejtori i policis se Vlores Gentjan Shehaj jane ngushtesisht te lidhur me te ata kane qene shume here te kompleksi, kan ardhur sa here qe u eshte dashur te benin mbledhje me disa nga kreret kryesor te bandave kriminale dhe narkotrafikante te qytetit te vlores, dua te theksos se Olsi Rama dhe Gentjan Shehaj sa her qe vin te takohen me Edison Faqedjegurin hyrjen e bejn nga parkimi nentoksor i kompleksit nga ku nuk mund ti shikoj njeri kurse Gon Xhafaj dhe Habili i madh nuk e kan pasur asnjeher problem kur kan ardhur sepse makinat i kan parkuar ktu perpara sikur do pinin normalisht kafe. Ne krye te grupeve qe mblidheshin per te mare direktivat apo per te ndare pazaret e droges nga padrinot Olsi Rama dhe Goni Xhafajt dallonin Edison Harizaj i njojtur si FaqeDjeguri i cili dihet dhe njihet boterisht nga e gjithe Vlora qe eshte nje nga eksekutoret e Gjyqtarit Skerdilajt Konomi dhe autori i shume vrasjeve te tjera te pa zbardhura ne qytetin e Vlores dhe jo vetem, disa nga personat e tjere ne mbledhjet me Olsi Ramen Gonin dhe Habilajn e madh kane qene pjestar te bandes se Gerdhuqajve qe njihen mire se kush jane, Nadir Ferko i njojtur si Dirushi ky njihet mire per disa vrasje dhe atentate me bomba, Ervis Matodashaj i njojtur si Çoke Qorri te cilin e gjithe vlora e perflet si organizatorin e atentatit me bombe ne nentor te 2017 ndaj Ines Hajrullaut ku ky i fundit humbi te dyja kembet njihet edhe per disa vrasje te tjera, Altin Sejdiraj i njojtur si Piriminxhi dhe disa te tjere kapo bandash shume te njohur ne boten e krimit dhe te narkotrafikut nderkombetar. Doktor Berisha te gjitha kto qe u shkruajta me siper dihen dhe njihen boterisht ne te gjithe vloren dhe policia nuk guxon tiu dali kundra sepse eshte publikisht pjese ne trafiqet e tyre por kunder ktyre njerezve eshte inekzistente dhe prokuroria me gjith organet e tjera te drejtesise. Nuk po kuptojm dot me fare se cbehet apo ku dreqin jemi dhe ku jetojm ne zemer te evropes apo ne vendet e botes te katert.

Per te gjitha cfare shkruajta me siper mund ti verifikoni fare kollaj me ane te burimeve tuaja ne Vlore ose edhe me thjesht me Albert Veliun (Babalen) se ai i njeh me mire akoma edhe nga une.

Ju falenderojm nga zemra o Doktor Berisha per punen tuaj te palodhur per guximin dhe per trimerin qe keni per ti nxjere te palarat ktyre lavireve ne pushtet me gjith krye lavirin e madh te gjat e mjellosh qe vetem mbrapa po na cojn e po na shkaterrojn te ardhmen e femijeve tane se kjo e jona eshte pare qe kur lindem.

Edhe njeher ju kerkoj dhe ju lutem te me ruani anonimatin’

‘Pershenetje Doktor.un jam nje punojes polizie ne qytetin e vlores dhe dua te denoncoj disa vepra qe kan ndodh se fundmi ne kte qytet.ne lidhje me nje grup kriminal qe pf terorizon qytetin me vrasje zdukje personash.gjoba kercenime etj. Ata jan ortaket e Agron Xhafes. Dhe mbrnhen nga zoti Edi Rama dhe Fatmir Xhafa. Ata kan zdukur 2 persona.qe familiaret e tyre kan denanzuar zdukjen e djemve te tyre. Nga grupi i Edison Harizajt edhe vllezte LLanaj.ky grup ka dash te egzekutoj bashkpuntorin e tyre Gazmend Merkaj.te cilin e kan perdor per krimet e tyre.Gazmend merkaj para disa ditesh mbasi i ka shpetuar atentatit nga grupi qe ka ber pjes edhe vet ka vajt esh dorzuar ne komisarjatin e fierit.duke pohuar krimet qe ka mar pjes per kte grup. Me keqardhje po u them se bej pjes vet i kti istituzjoni por kjo nuk esht polizia e shtetit por polizia e krimineleve’.