Perballimi i situates se veshtire te krijuar nga reshjet e debores, per Bashkine e Malesise se Madhe ka qene pergjegjesia kryesore e kësaj periudhe. Duke folur per kete problem i ftuar ne emisionin “Perspektive” te tv1- channel, Kryetari i kësaj Bashkie, Tonin Marinaj, theksoi se pati nje angazhim si asnjehere me pare ne gjithe territorin, per normalizmin e gjendjes:

Ne përgjigje te drejtueses se ketij emisioni, Linda Kavaja, Marinaj foli edhe per disa nga projektet qe jane realizuar ne kete bashki gjate 4 viteve te fundit. Ai theksoi se ndihej krenar pasi premtimet, sipas tij, i ka mbajtur, dhe ne proçes ka edhe ndertimin e qendres komplekse sportive per Malesine e Madhe:

Kryetari i Bashkise se Malesise se Madhe, Tonin Marinaj, nuk e mohoi se mund te kandidonte edhe per nje mandat te dyte ne zgjedhjet vendore te 30 qershorit. Gjithsesi, ky eshte vendim i strukturave te forumeve te partise socialiste, dhe jo thjeshte zgjidhje personale, deklaroi Marinaj, duke konfirmuar zbatimin e vullnetit te tyre.