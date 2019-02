Cilësia e naftës dhe çmimet e larta janë kthyer në një shqetësim serioz për qytetarët shqiptarë. Zyra për Mbrojtjen e Konsumatorit bën me dije se që prej 1 janarit janë regjistruar 334 ankesa, të cilat i janë dërguar institucioneve të linjës për ndjekje të mëtejshme.

Drejtori i Zyrës, Hasan Stafa, deklaron se kohët e fundit ka pasur rritje të denoncimeve.

Hasan Stafa: Nga data 1 janar deri me 15 shkurt në një raport kombëtar që kemi hartuar ne si Qendër e Mbrojtjes së Konsumatorit kemi 334 ankesa në total. 186 ankesa kanë të bëjnë me rritjen spekulative të çmimit të naftës, nga 1650 lekë të vjetra deri në 1890 lekë të vjetra, 30-40% rritja e çmimit. 863 ankesa janë për mashtrimin në peshë, 51 ankesa kanë të bëjnë me ndotjen që krijon cilësia e dobët e naftës.

Ankesat e qytetarëve kanë shërbyer në shumë raste si indicie për hetimin e subjekteve, të cilat janë gjobitur dhe madje edhe u është hequr edhe licensa.

Hasan Stafa: Vitet e fundit, Autoriteti i Konkurrencës dhe Komisioni i Konsumatorëve parashikon gjoba të majme, ka raste që janë pezulluar subjektet që kanë treguar naftë të cilësisë së dobët, janë pezulluar subjekte që kanë mashtruar me çmimin dhe një pjesë e subjekteve pasi kanë përmirësuar standardet janë rihapur dhe një pjesë e tyre kanë tjetërsuar emrat e tyre.

Për të shmangur luhatjet e shpeshta të çmimit të naftës, qeveria ka parashikuar një ndryshim ligji ku parashikohet krijimi i një Agjencie e cila do të monitorojë kompanitë që kanë detyrim krijimin e rezervave të karburanteve.