Kreu i Grupit Parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili shkruan një postim të gjatë në “Facebook” rreth strategjive anti- Kosovare për pazaret e territoreve. Vasili shkruan se kjo strategji është një përpjekje e errët, destabilizuese për tradhëtarët dhe kodoshët nga Tirana dhe Prishtina, ndërsa shton se emrat e tyre nuk janë më as mister dhe as kuriozitet.

Postimi i plotë i Petrit Vasilit

Ca te verteta per tradhetaret dhe kodoshet antiKosove !!!

Strategjia anti Kosove per pazar teritoresh,si nje perpjekje e erret,konfliktnxitese dhe destabilizuese kishte nevoje per tradhetare dhe kodoshe nga Tirana e deri ne Prishtine.

Tashme emrat e tyre nuk jane as mister dhe as kuorizitet pasi njihen nga te gjithe.

Por sa e rende eshte tradhetia kuptohet me qarte kur sheh se si ajo ka synuar te hedhe ne ere tre shtyllat mbi te cilat u ngrit pavaresia e Kosoves dhe perkatesisht

tre dokumentet, qe jane themeli i Kosoves se pavarur qe jane:

1.Percaktimin e kufijve ne Aneksin VIII te planit te Ahtisaarit.

2.Percaktimi ne Deklaraten e Pavaresise.

3.Vendimin madhor dhe fondamental i

GJYKATES NDERKOMBETARE te DREJTESISE.

Ja cfare percaktojne qarte keto dokumente

1.Aneksi VIII i Planit Ahtisaari:

“3.2. Territori i Kosovës do të përkufizohet nga vija kufitare e Krahinës Socialiste

Autonome e Kosovës brenda Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë ashtu

siç kanë qenë këto vija kufitare më 31 dhjetor 1988, përveç ndryshimit të vijës

kufitare nga marrëveshja e demarkacionit në mes të Republikës Federative të

Jugosllavisë dhe ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë më 23 shkurt 2001.”

2.Ja ç’thote Deklarata e Pavaresise:

“1. Ne, udhëheqësit e popullit tonë, të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj Deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe sovran. Kjo shpallje pasqyron vullnetin e popullit tonë dhe është në pajtueshmëri të plotë me rekomandimet e të Dërguarit Special të Kombeve të Bashkuara, Martti Ahtisaari, dhe Propozimin e tij Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës.”

3.Vulen perfundimtare i gjithe ky proces qe Kosova e kishte pritur me per dhjetra e mori:

në 22 korrik 2010,kur GJYKATA NDERKOMBETARE e DREJTESISE shpalli

Vendimin e saj për Shpalljen e Pavarësisë së Kosovës me të cilën ajo u shpreh qarte dhe prere se :

“Vlerësonte se Deklarata nuk ka shkelur të drejtën ndërkombëtare, dhe se autorët ishin duke vepruar në cilësinë e tyre si përfaqësues të popullit të Kosovës.”

Keto tre dokumente jane kolonat,qe percaktojne Kosoven e pavarur dhe me integritet teritorial absolutisht te padiskutueshem te njohur nga 119 vende te botes eshte sot shtet qe ulet si i barabarte ne cdo tavoline.

Keto tre dokumente jane shtyllat,qe i lejojne Kosoves qe ajo te ece pa u ndalur ne rrugetimin e saj jetik europian.

S’ka fuqi dhe tavoline, qe i zhben dot keto tre dokumente dhe tradhetaret dhe kodoshet ne Tirane e Prishtine jane shume te vegjel per ti zhbërë ato.

Ata jane fajtore pa alibi per kohen e cmuar,qe i humben Kosoves ne kete moment kyc te saj,per shperqendrimin e krijuar dhe per sherbimin antiKosove thjesht per interesat e tyre politike e personale te dites.