Ish-deputeti i LSI Petrit Vasili ka reaguar, pasi kryeministri Edi Rama prezantoi platformën “E-learning” në mjekësi, duke thënë se e tillë strategji bëhet për herë të parë në Shqipëri.

Vasili tha se platforma në shëndetësi të ngjashme janë bërë edhe më herët, kurse e cilëson Ramën si “shkollëpak”.

Postimi i Petrit Vasilit

Kur flet Shkollëpaku për shëndetësinë të gjithë qeshin!!

Sot shkollëpaku në kuturisjen e tij të çartur të radhës u shfaq të fliste prapë për shëndetësinë.

Sa herë që ky flet për shëndetësinë të gjithë vetëm qeshin, disa me zë të fortë, disa me zë të ulët, disa me një buzeqëshje të brendëshme, por ama të gjithë qeshin dhe shumë bile.