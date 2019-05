Ish-deputeti demokrat, Ervin Salianji, duke komentuar letrat publike që Rama i çon Bashës për dialog, tha nga Korça se këto letra i shërbejnë Ramës për të fituar kohë derisa ti thotë burgut hapu.

Salianji, tha më tej se kriza politike nuk zgjidhet me letra.

‘Jemi në situatë aksioni si në gjithë Shqipërinë. Një fushatë nga më të bukurat që mund ti bjerë një politikani për të kryer, jemi në një fushatë për Shqipërinë jo fushatë për partitë politike. Me letra nuk zgjidhet kriza, me letra nuk ushqehen dot shqiptarët, me letra nuk bëhet dot një Shqipëri më e mirë. Ne vazhdojmë takimet me qytetarët, ai të vazhdojë të vjedhë edhe pak kohë sa i ka mbetur derisa, siç themi ne nga anët tona, ti thotë burgut hapu. Mos e merrni seriozisht se atë nuk e merr njeri seriozisht, është për të qeshur.”