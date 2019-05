Nënkryetari i LSI Petrit Vasili përmes një statusi në “Facebook” shprehet se Edi Rama është sot i vetëm përballë gjithë botës.

Vasili thotë se nuk ka shqiptar që nuk e di se Rama vjedh vota, që ktheu Shqipërinë në Kolumbi dhe është simbol i çmendurisë të grabitjes shtetërore te Unaza e Re.

Statusi i Vasilit:

Edi Rama vetem fare perballe gjithe botes!! S’ka shqiptar por edhe nderkombetar,qe nuk e ka te qarte qe Edi Rama pervec se te vjedhe zgjedhjet nuk di asgje tjeter. Gjithe bota e di qe Shqiperine e ktheu ne Kolumbi vetem Edi Rama. Gjithe bota e di qe Edi Rama vjedh parate publike si asnje tjeter dhe unaza e re eshte sot simboli i cmendurise se grabitjes shteterore.

Gjithe bota e di qe eshte vetem Edi Rama qe ka shtyre zgjedhjet per nje certifikate. Sot Edi Rama eshte vetem fare. Interesante eshte kur flet sepse te vetmen gare te sinqerte ai e ka me veten….per te thene cdo dite nje budallek me te madh se nje dite me pare. Ky i fundit eshte edhe i vetmi sukses i merituar i Edi Rames si kampion i vertete i budallekut.