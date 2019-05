Ecja është sekreti për të qëndruar në formë edhe pa pasur prirje të veçanta atletike.

Ju nuk keni nevojë të jeni të rinj për të ecur ose të jeni të dobët. Gjithkush, ose pothuajse të gjithë mund ta bëjnë këtë.

Sipas ekspertëve, kjo sjellje, nëse vihet në praktikë çdo ditë në një sasi të caktuar, ka rezultate të shkëlqyera në shëndetin e njerëzve, si në aspektin e parandalimit dhe përmirësimit të shëndetit. Por sa kohë duhet të ecim në mënyrë që kjo të ketë efekte shëndetësore?

Qëllimi, për të mbajtur mjekun larg, mund të jetë 10.000 hapa në ditë. Lidhur me ecjen flet profesoresha Daniela Lucini, Udhëheqëse e Mjekësisë për ushtrimin fizik.

Vendosja e një qëllimi Ju mund të punoni deri në qëllimin e 10,000 hapave në ditë, një numër i mirë për të siguruar që lëvizja të sjellë rezultate shëndetësore, duke synuar të shtojë 1000 hapa shtesë në ditë çdo dy javë.

Pse duhet të vendoset një synim ditor? Ecja është një formë ushtrimi që është në dispozicion për shumicën e njerëzve. Nuk ka nevojë për pajisje të veçanta përveç këpucëve të përshtatshme. Dhe nuk ka nevojë për një abonim të shtrenjtë të qendrës së fitnesit. Ky aktivitet i thjeshtë mund të ndihmojë në reduktimin e rrezikut të sëmundjeve të zemrës, obezitetit, diabetit, presionit të lartë të gjakut dhe depresionit.

“Dhjetë mijë hapa në ditë është një mantë e vjetër, – shtoi profesoresha Lucini”. Ky është pa dyshim një objektiv shumë i mirë kur u referohemi subjekteve që kanë një jetë sedentare dhe janë në moshë të thyer.

Nëse, nga ana tjetër, po flasim për të rinjtë, këshilla ime është që patjetër të ngrini ngarkesën, me aktivitete që arrijnë të stërvitin më shumë një trup të shëndetshëm. Pa qenë i kënaqur me minimumin, me pak fjalë.

Çdo gjë tjetër është më mirë sesa të rrish ulur Megjithëse hapi që marrim nuk është aq i shpejtë sa të kualifikohet si një stërvitje me intensitet të moderuar, ecja ndihmon në parandalimin e problemeve që mund të shfaqen kur rrini ulur shumë gjatë ditës. Shtimi i ndonjë aktiviteti të rregullt në rutinën e përditshme është i dobishëm.

– Bërja e gjysmë ore në ditë aktivitete me intensitet të moderuar, që korrespondon me klasiken 3/4 mijë hapa në ditë, është ideale, – komenton specialistja.

– Bëhet fjalë për një pjesë të vogël kohe, që duhet t’ia kushtojmë vetes në mëngjes, nëse është e mundur, të cilën ne duhet ta gjejmë nëse duam të jemi mirë dhe të jetojmë gjatë. Zgjedhja është e jona