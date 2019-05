Pas deklaratës së sotme të grupit parlamentar CDU/CSU në Gjermani, sipas të cilës, “Shqipëria deri më tani nuk ka arritur të përmbushë asnjë nga kushtet e vendosura nga ministrat e jashtëm të BE-së, më 26 qershor 2018″, vjen edhe reagimi i nënkryetarit të LSI, Petrit Vasili.

Sipas Vasilit, zyra e BE në Tiranë është larg realitetit dhe të vërtetave tronditëse në Shqipëri.

“BE në Tiranë ka adaptuar për fat të keq të njëjtën strukturë politike dhe mediatike komunikimi si ajo e Rilindjes”.

Reagimi i plotë i Petrit Vasilit:

BE ne Tirane teper larg realitetit dhe te vertetave tronditese ne Shqiperi!!

BE ne Tirane ka adaptuar per fat te keq te njejten strukture politike dhe mediatike komunikimi si ajo e Rilindjes.

Shqiptaret kerkojne transparence,identifikim te pergjegjesive te qeverise dhe paanshmeri lidhur me procesin e integrimit europian dhe moshapjen e negociatave me gjithe rekomandimet pozitive te njepasnjeshme.

Sot fale transparences se se vazhdueshme te deputeteve gjermane mesuam per Kushtet e vena Shqiperise per hapjen e negociatave ne mbledhjen e Ministrave te Jashtem te BE ne 26 qershor 2018.

BE ne Tirane i ka fshehur keto Kushte kaq thelbesore dhe te qarta nuk e ka vend kurre theksin ne to.

Ajo thjesht eshte mjaftuar me promovimin bajat te reformes ne drejtesi duke mbyllur syte perpara kapjes se qarte te saj nga qeveria dhe implementimit antikushtetues te saj e me dy standarte duke filluar qe nga Vetingu.

BE ne Tirane edhe keto dite po shperndan pa kursim fishekzjarre propagandistike dhe elozhe dizgustoze te nje matrice rilindase te qarte, ne nje moment kur deshtimi i hapjes se negociatave kerkon seriozitet dhe venien e gishtit ne plage e ku qeveria eshte shkaku vendimtar i ketij deshtimi.

Te nderuar miq lexoni me poshte deklaraten e sotme te z.Wadephul keshtu do te keni te qarte te vertetat ndersa propaganden boshe le tja leme Edi Rames dhe kujtdo….. qe mbeshtet ate

Zëvendëskryetari i Grupit Parlamentar CDU/CSU, Johann Wadephul deklaroi sot qarte:

– “Sipas një analize fillestare Shqipëria deri më tani nuk ka arritur të përmbushë asnjë nga kushtet e vendosura nga ministrat e jashtëm të BE-së, më 26 qershor 2018.”

Wadephul shprehet konkretisht se : ”

“Mosfunksionimin e sistemit gjyqësor, mungesën e Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës së Lartë”.

-“Nuk janë krijuar ende as organi i posaçëm antikorrupsion e as Byroja kombëtare e Hetimit. Ka përparime në nivelet e ulëta dhe të mesme në luftën kundër korrupsionit. Por ka shumë pak procedura gjyqësore për raste korrupsioni të nivelit të lartë dhe asnjë dënim. Kjo ishte një nga kërkesat e ministrave të jashtëm të BE-së, në qershor të vitit 2018”.

– “Nuk është hapur asnjë proces gjyqësor kundër politikanëve dhe kriminelëve, që në fillim të vitit dolën se kishin të bënin me blerjen e votave”.

-“Mospërfundimi i ligjit zgjedhor, një kusht ky i vënë nga ministrat e jashtëm një vit më parë”.

Wadephul thekson se: – ‘

“Shqipërisë i duhet edhe shumë kohë derisa të jetë gati për negociatat e anëtarësimit”