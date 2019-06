Gjatë konferencës për shtyp, ku dënoi ashpër mbajtjen në burg të kryetarëve të PD në Librazhd dhe Prrenjas, kreu i selisë blu Lulzim Basha nuk harroi të ftonte qytetarët në protestën e së premtes.

Sipas tij, opozita nuk do të bëjë asnjë hap pas deri në fitoren e asaj që ai e quan beteja për Shqipërinë si gjithë Europa.

“Ju bëj thirrje të gjithë demokratëve dhe të gjithë qytetarëve që të vazhdojnë të jenë kurajozë dhe të bashkuar si deri më sot. Ne jemi të fortë. Ne jemi të vendosur. Ne kemi të drejtën me vete. Do të protestojmë, do të qëndrojmë deri në fitore. Të bashkuar, nuk na ndal asgjë dhe i fusim frikën në palcë Edi Ramës dhe mercenarëve të tij. Ftoj të gjithë qytetarët që të na bashkohen në protestën e të premtes së ardhshme. Forca jonë është e pathyeshme sepse ne jemi shumica, sepse ne jemi e drejta, sepse ne jemi e vërteta. Ne luftojmë për të ardhmen e fëmijëve tanë, kurse ata janë zvarranikë që luftojnë për karriken që kanë marrë duke ju vjedhur votën, paratë, pronat dhe mundësitë. Tani është koha t’i merrni ato mbrapsht. Asnjë hap pas, deri në fitoren e afërt të betejës tonë për Shqipërinë si gjithë Europa”, u shpreh Basha.