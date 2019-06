Stina e nxehtë e verës bashkë me shkëlqimin e mrekullueshëm të diellit mund të shkaktojë edhe probleme. Rritja e temperaturave veç djersitjes së tepërt, mund të jetë fatale sidomos për shëndetin e zemrës dhe trurin.

Kur trupi përjeton këto temperatura të larta shumë proçese të tij ndalojnë së funksionuari, duke ushtruar kështu presion mbi organet.

Kjo ndodh njësoj edhe kur përjetoni ekstremitetin tjetër të temperaturave, pra të ftohtin.

Për të evituar çdo problem të këtij lloji të shkaktuar nga vapa AgroWeb.org ju jep disa këshilla të vlefshme shëndeti.

Si ndikon nxehtësia

Nxehtësia lëviz nga pjesët e ngrohta të trupit tek ato më të ftohtat.

Ajri rreth jush funksionon si ftohës natyral dhe kur nxehtësiae tij arrin atë të trupit, proçeset e organizmit ngadalësohen.

Në një ditë të nxehtë trupi qarkullon çdo minutë 2 deri në 4 herë më shumë gjak se në ditët e ftohta.

Qarkullimi i tepërt i gjakut si një proçes për të ftohur trupin e bën zemrën të punojë disa herë më shumë se normalja.

Ky sforcim i vazhdueshëm dhe për kohë të gjata mund të çojë në dobësim të zemrës dhe rrezik të atakut apo infarktit.

Djersa është një tjetër mënyrë se si trupi qetëson vetëveten gjithësesi kur lagështira në ajër është shumë e madhe dhe temperatura e lartë as ky proçes nuk arrihet.

Kështu trupi juaj përveçse do të qëndrojë i nxehtë, me anë të djersës do të nxjerrë jashtë edhe disa kripëra e minerale të nevojshme.

Kjo përkthehet në humbje lëngjesh për organizmin dhe dehidratim të organizmit, pra një problem edhe për sistemin kardiovaskular.

Më të rrezikuarit sigurisht janë personat që kanë pasur probleme të mëparshme me zemrën, sëmundje të diabetit apo presionit të lartë të gjakut.

Si të evitoni rrezikun

Disa zgjidhje të lehta dhe të shpejta mund t’ju ndihmojnë në mbajtjen nën kontroll të këtij problemi.

Hidratohuni

Sigurisht një nga mënyrat më të mira për të luftuar të nxehtin është të konsumoni në mënyrë të vazhdueshme ujë.

E rëndësishmë është që të jetë i freskët, por jo shumë i ftohtë në mënyrë që temperature e trupit të qëndrojë e balancuar.

Gjatë ditëve me temperatura më të larta mbi 35-40 gradë, mundohuni të konsumoni një gotë ujë të ftohtë çdo një orë.

Mos e zëvëndësoni ujin me pije me sheqer apo të gazuara pasi ato nuk arrijnë t’ju hidratojnë mjaftueshëm.

Ushqimi

Gjatë periudhave të vapës së madhe kini kujdes me dietën dhe ushqimet që konsumoni.

Konsumoni vakte të vogla me bazë perimesh dhe frutash.

Në këtë mënyrë stomaku juaj nuk do të ndihet i tej mbushur dhe nuk do të ngacmojë zemrën.

Aktiviteti fizik

Mundohuni që gjatë verës të mos bëni aktivitet fizik në orët kur dielli është shumë i nxehtë.

Kjo pasi trupi juaj do të mbinxehet duke shkaktuar problemet e përmendura më sipër.

Kufiziojini aktivetet tuaja herët në mëngjes apo në orët e vona të darkës.

Ajri i freksët

Evitoni qëndrimet e gjata në diell dhe mbani trupin të freskët duke bërë dush apo duke qëndruar në ambiente të freskëta.

Nëse ndjeni marrjemendje, të përziera, dhimbje koke apo muskujsh në mënyrë të vazhdueshme ftohni trupin menjëherë.

Konsultohuni gjithnjë me një mjek specialist nëse këto simptoma vazhdojnë, për të parandaluar rrezikun e prekjes nga ataku në zemër./AgroWeb.org