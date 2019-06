Presidenti Meta u ka dërguar edhe njëherë një mesazh të fortë shqiptarëve që të ruajnë qetësinë ditën e nesërme dhe të kujtohen që ka edhe datë 13 tetor zgjedhjesh. Por e rëndësishme sipas Presidentit është që të mendojnë se pas të dielës vjen edhe e hëna

Të dashur miq!

Kënaqësi t’ju uroj nga lagjja ku banoj një fundjavë sa më të qetë për të gjithë ju, dhe sa më pranë familjeve tuaja e njerëzve të dashur të zemrës.

Po kështu sa më larg zhurmës, tensioneve dhe streseve. Të mos harrojmë se nuk ka vetëm të dielë, por edhe të hënë. Dhe përsëri kafen e mëngjesit do e pimë me njëri-tjetrin, me fqinjët tanë dhe miqtë tanë, pavarësisht nga idetë e ndryshme politike.