Kryetari i LSI në qytetin e Lezhës dhe N/Kryetari i saj në qark z. Admir Kadeli ka dhënë versionin e tij në përfundim të zgjedhjeve të 30 qershorit.

Nje mendim ne forme sugjerimi i sinqerte per Partine Socialiste dhe sidomos per ato Socialiste te ndershem (qe per hire te vertetes nuk jane pak)!

Te dashur motra dhe vellezer Shqiptar qe keni bindje politike te kunderta me mua !

Te nderuar anterë te ndershem te partise Socialiste te Shqiperise!

Ju lutem mos me keqkuptoni,nuk dua te mendoni qe kam me te voglin qellim personal te bej sondazhet e partise tuaj ne keto zgjedhje,dua vetem te mendoni se eshte nje sugjerim dashamires qe te shmangim konfliktet mes Shqiptareve dhe te kemi nje kundershtarë politik sa me dinjitoz dhe serioz ne ate qe ben dhe qe thote!

E ligjshme apo e paligjshme (une nuk jam ai qe e faktoj nese eshte ose jo) ne votimet e fundit, ju moret 61 bashki te Republikes se Shqiperise, dhe duke ju referuar deklaratave te Kryetarit tuaj dhe te KAZ-se tuaj, ju do i drejtoni per 4 vite keto bashki (nuk e di se cdo te thone Gjykatat per kete), por jam i bindur qe sot ju e keni zemeruar me shume ate qe ju i thoni “sovran”, e keni deri diku edhe ofenduar, duke i thene qe “topin e kam une, dhe penalltine e gjuaj vete”(portieri po festonte paraprakisht fitoren me albitrin).

Kjo nuk eshte partia Socialiste qe une kam njohur, kjo nuk eshte menyra e Partise Socialiste per te fituar! Kjo eshte vetem nje tekë e Kryetarit tuaj te çekulibruar i cili nga brezi e lart jeton ne dimer dhe nga brezi e poshte shijon veren!

Me besoni, me 30 qershor ju keni vulosur fundin tuaj si Parti,por keni akoma shprese,keni shprese qe te mos vulosni edhe ndershmêrinë tuaj! Ju lutem reflektoni me kete kryetar qe keni dhe ju sugjeroj te tregoni ndershmërinë tuaj para urdherave qe merrni.

JU LUTEM ME JEPNI KENAQESINE QE TE KEM NJE KUNDERSHTAR TE NDERSHEM DHE TE FORTE PERBALLE,MOS U VETEFLIJONI PREJ TEKAVE TE NJEREZVE QE SHQIPERINE TONE TE BEKUAR E SHOHIN SI NJE MISION PER TA ZHVATUR E SHKATERRUAR!

Femijet tane do jetojne bashke ne kete vend!

Reflektoni dhe ejani ta bejme vendin dhe veten tone Krenar!

Miqesisht dhe shum Sinqerisht Admir Kadeli!