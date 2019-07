Shkatërrohet banda shqiptare e drogës dhe prostitucionit në Itali

Finalizimi i operacionit të Milanos në bashkëpunim me policinë shqiptare çoi në arrestimin e 8 shtetasve shqiptarë me lidhje familjare dhe me origjinë nga qyteti i Lezhës, nën akuzën e trafikimit të drogës dhe shfrytëzimit të prostitucionit, në brendësi të Milanos dhe shesheve të Monzës.

Mediat fqinje bëjnë me dije se policia ka sekuestruar një apartament, dy llogari rrjedhëse dhe dy makina në pronësi të të dyshuarve.

Hetimi në lidhje me bandën kishte nisur që në vitin 2017.

Banda trafikonte sasi të mëdha droge, rreth 15 deri 20 kg kokainë për “rrugë”, ndërsa droga shpërndahej në tregun e Lombardinës.

Investimet e mëdha që të dyshuarit kryen për blerjen e kokainës, ishin përfitim i të ardhurave të paligjshme, që vinin nga kontrolli i zonave të prostitucionit.

Grupi përdorte për shfrytëzim prostitucioni 6-7 vajza, duke fituar kështu 3000 deri 4000 euro në natë.

Policët, duke hetuar sjelljen e shfrytëzimit të prostitucionit dhe trajtimin e drogës të kryer nga grupi i lartpërmendur kriminal, arritën të mbledhin prova të shumta kundër 8 shqiptarëve. Për ta lëshoi urdhëra të ndalimit Prokuroria e Monzës.