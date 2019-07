Mediat britanike: Bandat shqiptare kontrollojnë tregun e kokainës

Media britanike mjaft e njohur “Daily Mail” ka shkruar një artikull mbi veprimtarinë e shumë shqiptarëve, të cilët jetojnë kryesisht në kryeqytetin e vendit, në Londër.

Duke iu referuar këtij mediumi, shqiptarët publikojnë në rrjetet sociale fotografi me makina të shtrenjta, siç janë Rolls-Royces ose Lamborghini, shfaqen me maska dhe japin paralajmërime , në raste edhe me kërcënime përmes këngëve të tyre të rrugës, rap.

“Ne të vrasim, sepse shqiptarët nuk kanë nevojë për ndonjë arsye për ta bërë këtë. Ne tentojnë që të na kapin, por ata nuk ia dolin dot mbanë’, thuhet në tesktet e këngëve që kanë krijuar të rinjtë shqiptarë. Në shkrim thuhet se pamjet tregojnë skena shokuese të shqiptarëve në Britani, duke ushtruar aktivitete të jashtëligjshme, kryesisht trafiku i drogërave të forta.

Më parë, një video e shqiptarëve në Britaninë e Madhe ishte sekrete, kurse tanimë ka shpërthyer në rrjetet sociale. Kjo bëhet me qëllim që në banda të rekrutohen sa më shumë persona. Duke postuar foto me ora të shtrenjta, me jetë luksi, bandat shqiptare tentojnë që të mbërthejnë pas vetes sa më shumë kriminelë shqiptarë.

Sipas gazetës, përdoruesit e klasës së mesme të drogës, janë ata që i sjellin më së shumti para Perandorisë kriminale shqiptare, e cila e kontrollon tregun prej 5 miliardë funte apo mbi 6 miliardë dollarë të Britanisë së Madhe. Shqiptarët gjithashtu kanë lidhje me kartelet e Amerikës Latine, duke bërë kështu që ta marrin drogën nga atje, e cila është kokainë e Klasit A. Po ashtu, shqiptarët kanë kontrollin e drogës në vend.

Për herë të parë në histori, shqiptarët janë të parët për nga numri i i të burgosurve në Britaninë e Madhe. Plot 802 shqiptarë ndodhen aktualisht në burgjet britanike. Ata edhe në burgje raportohet se përdorin telefona celularë, ilegalë, duke folur me sa më shumë vetë që të shtojnë rrjetin kriminal. Në artikull thuhet se shqiptarët e marrin drogën kryesisht në Roterdam, furnizohen nga trafikantë të Amerikës Latine dhe janë bërë tashmë “zotër” të trafikut të dorgës në Londër.



(d.xh/Balkanweb)