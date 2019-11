Sot dita nis me shi, ja qarqet më të prekura

Ditët me diell morën fund! Kjo e dielë do të nisë me reshje shiu e shtrëngata, të cilat pritet të jenë intensive në qarkun Shkodër dhe Kukës.

Sipas Meteoalb, në qarkun Vlorë ato priten mesatare, ndërsa në qarqet e tjera do të jenë në përgjithësi të dobëta.

Kryesisht Veriu i vendit do të ketë reshje më të mëdha, të shoqëruara me shtrëngata. Sa i përket temperaturave, nuk do ketë ndryshime.

Temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë:

në bregdet: 15 / 22 °C

në vendet e ulëta: 15 / 24 °C

në vendet malore: 9 / 15 °C