Ne kuader te 100 vjetorit te krijimit te klubit Vllaznia bashkia e Shkodres ka nderuar me certefikata mirenjohjeje sportistet me te mire ne vite.Mes tyre ishte edhe Petrit Hoxha I cili u nderua nga kryetarja Ademi si trajneri me I mire ne disiplinen e peshengritje.

I ftuar ne ‘’Pasdite ne Tv1’’ Hoxha shprehet se ndihet mjaft i gezuar per titullin e marre aq me teper kur jepet nga bashkia qe ka nje vlere me te plote.

Petrit Hoxha:Eshte nje diplome qe jepet per 100 vjetorin e sport klub Vllaznia,ne gezon jashtemase mbase nisur edhe nga mosha qe i vlerson keto lloje titujsh aq me teper kur jepet nga bashkia qe ka nje vlere edhe me te plote.Puna dhe shperblimi qe mu dha nepermjet kesaj diplome tregon sakrificen punen e madhe si dhe transformimin shkencore qe iu be peshngritjes pas viteve 87-88′ kur mora dhe drejtimin e saj.Shpesh mendojme se sporti eshte vleresuar vetem ne kohet me perpara sidomos ne vitet 92′ por ai vlersim qe eshte bere me perpara po behet edhe sot ne te gjthe boten i cili eshte standart.Njeriu nepermjet sportit eshte autentik, eshte themelor ne identitetin e tij.Sporti duhet te jete epiqendra e rinise dhe e gjithe popullit.