Rama: Amnisti për gratë e dënuara dhe më të moshuarit

Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar se në fund të vitit do të ketë një amnisit për gratë e dënuara dhe për më të moshuarit.

Ai tha se projekti po përgatitet nga ministria e Drejtësisë dhe pritet të jetë gati në fund të vitit.

Edi Rama: Një grup kolegesh deputete së bashku me ministren e drejtësisë janë angazhuar në një proces pune për të rishikuar legjislacionin për të ndërmarrë një hap në adresimin e dhunës ndaj grave.

Ministria e Drejtësisë së bashku me ekipin e saj janë duke përgatitur projektin e një amnistie të fundvitit që do të adresojë nevojë për të lehtësuar gratë e dënuara si dhe më të moshuarit bashkë me to.