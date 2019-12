Gjate dimrit me uljen e tmeperaturave, por edhe ne prag te festave vihet re qe rritet perdorimi i ndjeshem i gazit per ngrohje, por edhe per gatime. Fatkeqesisht nuk kane munguar as incidentet ne te gjithe vendin perfshire ketu edhe Shkodren dhe per te folur ne lidhje me perdorimin e gazit dhe sa te sigurte jemi , gazetarja Merisa Gjoni ishte ne lidhje direkte me emisionin “Start” ne Tv1 Channel me drejtroin e repartit te zjarrfikeses Shkoder, Agron Dibra.

Dibra: Perdorimi i gazit gjate periudhes se dimrit rritet ndjeshem edhe ne qytetin e Shkodres ashtu si ne qytete te tjera. Pavaresisht se kete vit kemi pasur raste me te pakta te renjes se zjarrit se vitet e kaluara, problemet e gazit te cilat shkaktojne incidente jane raste pakujdesie.

Perdorimi i bombulave 5kg jane shume problem per ne. Ato jane bere per tu perdorur 2 here ne vit dhe jo perdit dhe veçanerisht kur ka 20 vite perdorim duke e rimbushur ato konsumohen. Rubinetet e tyre konsumohen dhe ne momente te caktuara pakujdesia e njerzve duke harruar gjellen ne zjarr, merr zjarr dhe ndodhin incidente. Por ne momente qe bombola 5kg kap zjarr duhet te ruajme qetesine, pasi eshte gjeja kryesore per perdoruesin.

Por une e rikthesoj qe keto bombula 5kg jane jashtezakonisht te demshme per tu perdorur ne banesa si dhe per kohe te gjate.