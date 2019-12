Një person, mesatarisht ka rreth 30-40 nishane në trupin e tyre. Për fat të mirë, nuk ka asnjë lidhje midis numrit të nishaneve dhe melanomës. Por janë karakteristikat e nishaneve, të cilave duhet t’i kushtojmë vëmendje të madhe. Vetë-ekzaminimi i rregullt mund t’ju ndihmojë të vëreni gjithçka që është e dyshimtë në kohë për të marrë ndihmë profesionale dhe për të parandaluar ndonjë pasojë të rëndë.

Ne do ju ndihmojmë të njihni çdo ndryshim të mundshëm të nishanit në një fazë të hershme.

A është në asimetrinë e duhur?

Asimetria mund të jetë një shenjë që tregon se diçka nuk është në rregull me nishanin. Një nishan normal duhet të jetë simetrik, që do të thotë se të dy gjysmat e tij duhet të duken njësoj. Ata duhet të përputhen me njëri-tjetrin në madhësi, ngjyrë dhe formë. Nëse vizatoni një vijë imagjinare nga mesi i nishanit, duhet të shihni 2 pjesë që të përputhen me njëra-tjetrën.

B është për Kufirin

Nishane beninje zakonisht kanë kufij të qetë dhe të përcaktuara mirë, ndërsa në ato malinje ka të ngjarë të shihni kufij të parregullt dhe të pabarabartë. Skajet mund të lyhen ose të mjegullohen dhe gradualisht mund të zhduken në lëkurën përreth.

C është për Ngjyra

Të kesh shumë ngjyra në nishan mund të jetë një shenjë shqetësuese pasi nishanët e shëndetshëm supozohet të jenë me një ngjyrë (zakonisht kafe). Nëse nishani përbëhet nga hije të ndryshme të kafesë, të zezë, të kuqe, të bardhë ose blu, mund të jetë një shenjë paralajmëruese ku duhet të vizitoni patjetër një dermatolog.

D është për Diametrin

Eshtë e rëndësishme t’i kushtoni vëmendje madhësisë së nishanit: nëse është më i madh se 6 milimetra (rreth ¼ inç), mund të jetë një shenjë paralajmëruese. Disa melanoma mund të jenë më të vogla se kjo në fazën e hershme. Prandaj është më mirë t’i kushtoni vëmendje shenjave të tjera dhe të mos arrini në përfundime që bazohen vetëm në një karakteristikë.

E është për evoluimin

Vëzhgoni sesi ndryshon nishani juaj me kalimin e kohës. Mund të ketë disa ndryshime në madhësi, formë ose ngjyrë. Cilësia e saj mund të ndryshojë kur një nishan beninj shndërrohet në melanoma. Nëse vëreni ndonjë ndryshim ose simptomë të re si dhimbje, ënjtje ose kruajtje, mos e shtyni vizitën tuaj te mjeku.