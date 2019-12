Presidenti serb Aleksandër Vuçiç dhe kryeministri maqedonas Zoran Zaev mbërrijnë në Tiranë në kuadër të Samitit të tretë të Shengenit Ballkanik i cili do të jetë dy ditë, në kryeqytet dhe Durrës.

Pas Novisadit në Serbi dhe Ohrit në Maqedoni, tashmë i takon Shqipërisë dhe Ramës të jenë pritës të takimit për Samitin trepalësh.

Ndërkohë Kosova refuzoi ftesën. Ramush Haradinajt nuk i shkoi asnjë ftesë ndërkohë Presidenti Hashim Thaçi e refuzoi atë.

Nesër ata do të inspektojnë zonat e prekura nga tërmeti në Durrës dhe më pas do të zhvillohet Samiti i tretë i cili fillon në orën 10:00 të paradites.

Në orën 12:00 të ditës së nesërme do të ketë takim mes delegacioneve ndërsa pjesë e Samitit do të jetë dhe Presidenti i Malit të Zi Gjukanoviç i cili vjen nesër në mëngjes. Në orën 13:15 do të ketë një konferencë të përbashkët për shtyp për të shpalosur konkluzionet.