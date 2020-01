Me zë dhe figurë, ish numri dy i qeverisë Rama, një prej deputeteve kryesuese të listës së Partisë Socialiste në Qarkun Shkodër Senida Mesi, e pranon se socialistët po mbajnë peng Shkodrën me drejtorë jo profesionist e që i shërbejnë vetëm qëllimeve të tyre përsonale dhe atyre që i kanë emëruar në ato poste.

Parimi i tyre është “Kap çfarë të kapësh” thotë deputetja shkodrane paturpësisht përpara bashkëqytetarëve të saj në një emision në televizionin Tv1 Channel të Shkodrës.

Pas 7 vitesh që drejtojnë Shqipërinë me vota të vjedhura e të dhuruara nga krimi i organizuar, deputetja Shkodrane që ishte në kupolën më të lartë të qeverisë, kujtohet tu thotë Shkodranëve se kanë emëruar në drejtoritë që ju shërbejnë çdo ditë, njerëz të paaftë e të rrezikshëm, gjobvënës.

Ku ishte zonja Mesi deri dje?

Përse heshti dhe nuk e ngriti këtë shqetësim në kupolën e lartë të qeverisë dhe të partisë që ajo përfaqëson?

Sa përgjegjësi ka ajo personalisht në këto emra që me paratë e qytetarëve bëjnë kërdinë dhe i kanë kthyer institucionet si çiflige përsonale?

Tashmë maska i ka rënë kësaj mazhorance dhe të gjithë përfaqësuesve të saj, nga niveli më i ulët qeverises e deri tek kupola. Njerëz të inkriminuar e të zhytur në korrupsion po luajnë me fatet e shqiptarëve dhe të vendit, duke e futur në një rrugë të rrezikshme e pa kthim.

E pasi dëshmon se kush është fytyra e vërtetë e qeverisjes në Shkodër, që nuk ka sesi të dallojë nga ajo në Tiranë dhe gjithë Shqipërinë, deputetja Mesi guxon të komentojë investimet e partisë demokratike.

As dje, as sot dhe as nesër e sado që të tentoni ta mbani me forcë e dhunim këtë pushtet, nuk do të arrini të bëni çerekun e asaj që Partia Demikratike ka bërë për Shkodrën e Shqipërinë.

Ndryshe nga modeli i Rilindjes, Partia Demokratike ka ditur ti japë vendin që i takon Shkodrës, e për këtë ka meritë çdo i angazhuar publik ndër vite, sepse ne nuk kemi turp nga e shkuara, siç ka partia juaj dhe modeli që ofroni zonja Mesi.

Me këtë që ju deklaroni publikisht i keni bërë vetëm një nder të vogël Shkodres, duke ja forcuar zërin akuzave të opozitës, e këtë e bëtë fatkeqësisht shumë vonë, por sic thotë një shprehje “Më mirë vonë se kurrë”.

Fundi ju ka ardhur dhe tashmë për ju nuk ka më shpëtim, Shkodra e Shqipëria nuk mund të durojë më këtë babëzi tuajën qeverisëse.