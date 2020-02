I ftohti polar do të vijojë edhe gjatë ditëve në vijim. Mëngjesi i sotem nis me kthjellime dhe vranësira të pakta ndërkohë që në mesditë e tutje do të kemi përmirësim të kushteve të motit.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të varijojnë nga -8°C në mëngjes dhe në darkë deri në 9°C gjatë mesditës.

Era do fryjë e lehtë në tokë dhe mesatare në det me shpejtësi 55 km/h nga drejtimi verior-verilindor duke krijuar në det dallgëzimi 4 ballë.