Orët e para të ditës së sotme do të jenë me vranësira. Por sipas Meteoalb mesdita dhe pasditja përmirësojnë përkohësisht motin, pasi gjatë mbrëmjes parashikohet të kemi shtim të vranësirave, ku më të theksuara do të jenë në zonat Veriore të Shqipërisë.

Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes, por rriten në mesditë duke luhatur vlerat nga -2°C deri në 17°C.

Era do fryjë e lehte ne toke dhe mesatare ne det me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi Jugor duke krijuar në det dallgëzimi 3 balle.