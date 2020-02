E ftuar në Syri Tv, ish-deputetja demokrate Jorida Tabaku ka analizuar edhe konferencën e Donatorëve dhe arsyet përse qeveria Rama do ta ketë të vështirë të menaxhojë kreditë e dhëna, kjo për shkak të korrupsionit të lartë që e karakterizon.

“Shqipëria dhe shqiptarët e meritonin këtë donacion. Kemi vende bashkëpunëtore të cilat na mbështetin. Kjo nuk ishte fitore e askujt. Kredi merr çdo vend. Italia pas tërmetit kishte një dëm prej 4 miliard euro dhe mori 25 përqind ndihmë në donacione. Kështu edhe Shqipëria. Është si në çdo vend të BE-së. Këtu kishte një angazhim ndaj shqiptarëve. Janë dy tema që janë të lidhura me situatën ekonomike: 280 milion euro grante që janë kryesore u dhanë nga buxheti i Komisionit Europian, por ka disa kushte të veçanta për t’u aktivizuar, Është dokumenti i transpelaranec, çdo shpenzim duhet bazuar mbi çmime reference. Duhet të ketë një garë të hapur, që qeveria e ka të pamundur sepse e ka treguar me kohë që është e kapur. Ndërkohe që është edhe dokumenti i kushteve.

Mua më erdhi shumë që komisionieri i zgjerimit tha se këtu korrupsioni do të lejohet. Pra që fatkeqeësia të përdoret për korrupsion. Kjo nuk është thënë për ansjë vend tjetër të prekur nga tërmeti. Dhe këtu shqptarët kuptojnë që nuk është problemi të ta, por te qeveria e tyre. E tregoi edhe konferenca e donatorëve. Por po kështu jemi edhe një shumë të dhënë në formën e kredisë prej 880 milion euro. Aftësia për ta përdorur këtë kredi është e limituar, sepse borxhi publik është në limitet e tij. Kemi detyrimet e prapambetura, rreth 600 milion euro, që thotë KLSH. Pra qeveria duhet të shkelë ligje të miratuara nga po vetë në parlament, dhe sigurisht që nuk do të mundet të plotësojë kushtet. E rrezikon edhe situata ekononike ku e ka futuar qeveria vendin. Po të ishim në një situatë tjetër do ishte ndryshe. Është depresioni I madh ku kjo qeveri ka future biznesin dhe me radhë”, tha Jorida Tabaku.