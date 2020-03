Pas ores 18:00 qyteti i shkodres mbremjen e se merkures u boshatis! Shkodranet sic duket iu binden urdherit per te mos qarkulluar as me mjete e as levizjet e kembesoreve pas ketij orari. Por ka edhe perjashtime, e keto i lidhin kryesisht me emergjenca.

Ata te cilet nuk njohin izolim, pasi cdo nate duhet te jene ne pune jane pastruesit e turnit te trete. Frike nuk kemi thone, por kujdes duhet bere. Pavaresisht se puna e tyre ka te beje me rrisqe te medha, pasi iu duhet te perballen me kontiniere te mbushur me mbeturina, ata vijojne te kryejne cdo dite punen e tyre.

Apeli shkon edhe per kompanite e pastrimit, qe te pajisin me maska dhe doreza punonjesit, ata te cilet pas mjekeve, policeve dhe gazetareve jane heronj te heshtur qe sakrifikojne per nje qytet me te paster…