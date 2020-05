Teksa shpjegoi planin e masave të ndërmarra në mënyrë që transporti publik të mos sjellë rrezik për përhapje të mëtejshme të epidemisë, Mema tha se për këtë është duke u punuar nga ana e Ministrisë së Transportit dhe operatorët e transportit.

”Transporti do jetë me gjysmë kapaciteti, ndoshta në sedilje të kryqëzuara, apo do lejohen vetëm 2 familjarë në një sedilje, maskat, dorezat, dezinfektanti sigurisht. Ne kemi kohë që presim që të fillojmë punë pasi situata për ne ka qenë e vështirë. Para pak kohësh dolëm me një deklaratë ku thamë se transporti me gjysmë kapaciteti është i vështirë për ne pasi bileta është e lirë. I kërkuam qeverisë një rritje me 30 për qind të çmimit, gjë që nuk u pranua. U mendua se mund të ketë një kompensim të këtyre vendeve bosh në drejtim të taksave, tatimeve në mënyrë që të na i rimbursojnë, por për këtë jemi ende në negociata”.