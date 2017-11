Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë sot do të mbajnë një mbledhje të përbashkët në Korçë. Në mbledhjen e katërt me radhë në agjendë do të jetë nënshkrimi i disa marrëveshjeve.

Mbledhja e parë u zhvillua në Prizren më 11 janar 2014, mbledhja e dytë e përbashkët u zhvillua më 23 mars 2015 në Tiranë.

Në 3 qershor 2016 dy qeveritë u mblodhën përsëri, por në Prishtinë, ndërkaq sot do të mblidhen në Korçë.