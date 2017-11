105 Vjetori i Shpalljes se Pavaresise, live per teleshikuesit

105 vjetorit te Shpalljes se Pavaresise, TV1- CHANNEL i ka kushtuar nje transmetim maratone, qe ka nisur nga ora 7 e mengjezit dhe deri ne oren 14.00. Siç eshte ne traditen e këtij televizioni per evenimente te tilla qe ti percjelle drejperdrejte per teleshikuesit, pati nje angazhim maksimal te gjithe stafit, gazetareve, operatoreve dhe teknikes. Ne studio ishin dhjetra te ftuar te gazetares Linda Kavaja si historiane, studiues, aktore dhe te rinje e te reja….

Njeheresh ne terren ne transmetim te drejteperdrejte me studion levizese te këtij televizioni, nga ku gazetarja Paula Luka, realizoi intervista te larmishme nga sheshi para Bashkise Shkoder, krahas pasqyrimit te veprimtarive te organizuara:

Me pas transmetimi ceremonise se i ngritjes se Flamurit, per te vijuar ne lidhje te drejtpedrejte nga shtatorja e Heroit te Popullit, Luigj Gurakuqi, tek Varrezat e Deshmoreve dhe varrezat e Rrmajit. Keshtu per 7 ore, ekrani i tv1-channel ishte i vetmi qe përcolli ne kohe rekord per teleshikuesit me standarte te larta profesionale, te gjitha veprimtarite e zhvilluara ne Shkoder per 105 vjetorin e Pavaresise.