Aleati i Bashes, Nard Ndoka: Kryedemokrati po luan ne fushen e Rames me balte dhe…

Aleati i Lulzim Bashës, Nard Ndoka me anë të një statusi të shkurtër në profilin e tij në Facebook duket se nuk është i kënaqur me mënyrën se si kryedemokrati po bën opozitë në Kuvend. Sipas tij, ai po luan në fushën e Ramës me baltë batuta e llogje Kavaje, pikërisht i tërhequr nga kryeministri.

Nuk dimë nëse Ndoka ka marrë shkasë nga replikat mes të dyve për 400 milionë eurot, ku Basha u ngatërrua me shumëzimet e mbledhjen teksa i kthente përgjigje Ramës, por ai është i sigurt se është pikërisht kryeministri ai që po e tërheq kryedemokratin në lojën e tij.

STATUSI

Rama po e terheq Bashen në Kuvend, te luaje në fushën e tij me baltë, me batuta e llogje Kavaje!