Vershimi i ujerave pengone lëvizjen e automjeteve

Rruga Shkoder – Velipoje rrezikon te bllokohet ! Reshjet e shiut kane krijuar veshtiresi te shumta per qarkullimin e automjeteve ne segmentin Berdice – Trush, rreth 2 kilometra. Punimet qe po behen ne kete segment per zgjerimin rruges kane nderhyre deri ne kolektoret e shkarkimit dhe kombinat. Per rrjedhoje, uji nuk qarkullon dhe niveli sa vjen e rritet, ku ne disa vende ka dale edhe mbi rruge. Eshte pikërisht kjo situate qe ne kushtet e vazhdimit te renies se reshjeve te shiut me kete intensitet si ne 24 oret e fundit, atehere do te jete i pamundur qarkullimi i automjeteve ne drejtim te Velipojes dhe anasjelltas. Mbetet lëvizja e automjeteve vetem nga Mali i Jushit per ne bendin e Torovices, edhe ky segment majaft i veshtire ! Ne zonen Berdice Trush para disa javesh jane hapur kanalet kulluese, por ato jane te bllokuara ne kombinat lidhese me njeri tjetrin, gje qe e ben te pamundur evadimin e ujerave. E gjithe kjo zone i ngjane nje kantieri pune ne mes te dimrit me reshje shiu, gje qe do te krijoje mjaft shqetësime edhe per banoret.