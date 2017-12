Nga Shkodra Presidenti i urdherit te mjekut Fatmir Brahimaj, konfirmoj faktin se tashme ky urdher eshte çertefikuar, dhe njihet ne te gjithe boten. Sipas standarteve te bashkimit europian, gezon edhe te drejte vote. Brahimaj tha se kete akses do e beje publik edhe nepermjet nje konference ne ditet vijuese

Shqetesuese per urdherin e mjekut mbet largimi i mjekeve drejt vendeve te bashkimit europian, ku trendi eshte i njejte me largimet e nje viti me pare.

Urdheri i mjekut edhe me heret ka apeluar drejt qeverise qe te marre masa, pasi nese ky trend ikjesh vijon edhe per disa vite, vendi yne rrezikon te mbetet pa specialiste.