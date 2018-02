Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar në faqen e tij të ‘Facebook’-ut mesazhin e një qytetari dixhital, ku ky i fundit denoncon faktin se fshati Lazarat prej 4 ditësh vuan mungesën e dritave.

Berisha thekson se në Lazarat po bëhet terror shtetëror.

MESAZHI I BERISHËS

Terror shteteror me narkopolice, terr dhe erresire ndaj Lazaratit.

Kohe e maskarenjve!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

“pershendetje zoti Doktor.. jam. nje banor i fshatit ..Lazarat po bhen 4 dit pa drita !

dhe cdo dit po na vijn ne shpi me polici dhe na bejnn teror per lekt te dritave … qe jemi te regullt me pages ne te gjith qarkun vetem Lazarati pa drita✌️gjith te mirat”