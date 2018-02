Kandidatja e PD në Berat nuk pranon mandatin e lënë nga Eduard Halimi

Kandidatja e 6-të për deputete në Qarkun e Beratit në radhët e Partisë Demokratike ka refuzuar të marrë mandatin e deputetes pas dorëheqjes që dha deputeti Eduard Halimi. Juvina Qevani thotë se nuk do ta pranojë mandatin.

Pas saj, në radhën e kandidateve femra është Monika Qose.

Qevani: Sot, nuk pranova te jem pasuese e listet se PD per deputete ne Qarkun Berat, per te vazhduar rehabilitimin e plote te djalit tim!

Krenare per Partine Demokratike dhe Kryetarin z. Basha ! Respekte dhe mirenjohje per cdo demokrat , jane me te miret!